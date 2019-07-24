Москва, , 18:14 — REGNUM

Последние пять лет на Украине не было внятной стратегии в социальной и экономической политике страны и такая ситуация может сохраниться и при президент Владимире Зеленском. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Для меня очень важно, кто будет премьер-министром, какой будет состав кабинета министров и самое главное — какой будет программа правительства. Что будет в этой программе записано? Что будем делать с украинской землёй? Какая будет социальная политика? Какая будет финансово-кредитная политика? Вот этого всего у нас нет и мы, кстати, без всего этого жили последние пять лет», — заявил Килинкаров.

Характерно, что никто из числа высших правительственный чиновников Украины в последние годы вовсе не считал нужным проводить отчёт о своей деятельности перед представительными органами власти.

«Три года у нас было у правительства господина Гройсмана, которое ни разу не отчиталось», — отметил он.