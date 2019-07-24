Вашингтон, , 18:09 — REGNUM

Федеральная комиссия по торговле США выпиала штраф американской социальной сети Facebook в размере $5 млрд за нарушение правил защиты информации пользователей. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба американского ведомства.

Стоит отметить, что Facebook уже не раз уличали в утечках персональных данных пользователей. Обычно эти данные анализировались для создания рекламной продукции. Однако теперь дело дошло до самого крупного штрафа в истории за подобное нарушение. Штраф в $5 млрд почти в 20 раз превышает ранее накладываемый штраф за утечку персональных данных.

Отныне Facebook обязуется выполнять все новые ограничения по хранению персональных данных своих пользователей, а также изменить корпоративную структуру чтобы компания несла ответственность за принимаемые решения относительно личных данных ее пользователей.

Для этого будет сформирован независимый комитет по вопросам охраны данных, что выводит принятие решения по этим вопросам из-под прямого контроля основателя компании Марка Цукерберга.

Члены этого комитета не будут зависеть от руководства компании и волить их можно только решением большинства членов совета директоров Facebook.

Кроме того, теперь в компании будут конкретные сотрудники, которые будут нести отвественность за сохранность персональных данных.