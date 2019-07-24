Москва, , 17:57 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский, по итогам выборов в Верховную Раду расширивший контроль над политической ситуацией в стране, не изменит своим привычкам и в «диктатора», как его теперь уже называют, не превратится. Об этом заявил заявил председатель экспертного совета Фонда «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Словосочетание «диктатор Зеленский» вызывает улыбку как минимум. Диктатором человека делает природа, в нём заложенная, а не бумажки и законы. Если человек по природе склонен к замашкам диктатора, если человек к этому склонен, то бумажки как раз могут усилить, сделать катализацию этим процессам. Но сам Зеленский по себе смешно выглядит. Поэтому «диктатор Зеленский» ещё более смешное выражение», — заявил Трофимчук.21 июля на Украине прошли внеочередныые выборы, по итогам которых партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» сохранила лидерство, набрав 43,16%. После этого лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, которая не проходит в новую Раду Украины объявил выборы самыми позорными в истории Украины, отметив, что «пародия на диктатора получила всю власть».