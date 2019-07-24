Лондон, , 17:41 — REGNUM

В Лондоне активисты экологического движения попытались заблокировать путь кортежу Бориса Джонсона, направлявшегося в Букингемский дворец на встречу с королевой Елизаветой II, передаёт телеканал Sky News.

На кадрах с места инцидента видно, что около десятка человек, взявшись за руки, перегородили дорогу на пути кортежа. В течение нескольких минут активисты были оттеснены полицией и автомобиль с Борисом Джонсоном продолжил движение.

Сообщается, что участники акции пытались передать будущему премьер-министру Соединённого Королевства письмо об изменениях климата.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Тереза Мэй после встречи с Елизаветой II официально сложила полномочия премьер-министра. Ожидается, что уже в ближайшее время Елизавета II поручит Джонсону, победившему на выборах главы Консервативной партии, сформировать новое правительство. С этого момента он официально станет новым премьер-министром Великобритании.

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