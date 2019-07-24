Москва, , 17:29 — REGNUM

У президента Украины Владимира Зеленского есть не более года для того, чтобы достичь прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе. Об этом заявил заявил лидер депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Путь от слуги народа до врага народа очень короткий. У него есть ровно год для того, чтобы принять решение», — заявил Килинкаров.

По его словам, в то время как Пётр Порошенко в принципе не мог пойти на компромисс с республиками Донбасса, поскольку тогда ему пришлось бы признать неправомерность своих решений об использовании армии, у Зеленского «окно возможностей» пока есть.

«Зеленский имеет возможность. Пусть она маленькая, но она есть. Воспользуется он ей или не воспользуется? Не могу сказать. Но если он не решит главный ключевой вопрос — вопрос мира, — он никогда не станет авторитетным политиком. Это единственная его возможность, причём очень быстро», — подчеркнул он.