Лондон, , 17:28 — REGNUM

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 24 июля, официально сложила с себя полномочия, передаёт телеканал Sky News.

Тереза Мэй Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщается, Мэй передала прошение об отставке королеве Великобритании Елизавете II в ходе аудиенции в Букингемском дворце.

Ожидается, что уже в ближайшее время к монарху прибудет Борис Джонсон, ранее одержавший победу на выборах главы правящей Консервативной партии. Ему будет поручено сформировать правительство, после чего он официально станет новым премьер-министром Соединённого Королевства.

Тереза Мэй возглавляла британское правительство с июля 2016 года.

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