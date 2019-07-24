Челябинск, , 17:17 — REGNUM

В Челябинске некоторые единороссы, проигравшие на праймериз, всё равно пошли на выборы. Об этом в передаче «Большая редакция» заявил глава областного отделения «ЕР» Владимир Мякуш.

«Есть люди, которые, махнув рукой на дисциплину, идут на выборы против своих же единомышленников», — констатировал Мякуш.

Он отметил, что для таких случаев в местных отделениях партии есть комиссии по этике. И они имеют большой авторитет.

Выборы в райсоветы Челябинска пройдут 8 сентября. В тот же деь муниципальные выборы состоятся и в ряде других территорий области.