Москва, , 16:59 — REGNUM

У Украины есть простой способ найти компромиссный вариант для переговоров по ситуации в Донбассе. Об этом заявил заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«У нас какое-то примитивное представление, как должны проходить эти прямые переговоры. У многих в голове такая картинка, что, дескать, Зеленский должен полететь куда-то в Минск, сесть там за стол переговоров с Пушилиным и Пасечником и вести прямые переговоры, что является предательством интересов Украины», — заявил Килинкаров.

Однако без решения этого вопроса двигаться дальше невозможно, и альтернативную площадку, которая бы устроила всех, в действительно совсем не сложно, считает он.«В данной ситуации я могу от себя сказать, как я поступил бы: очень важно, где будут проходить переговоры. Но я считаю, что эти переговоры должны проходить на территории Украины. Могут ли Пушилин и Пасечник туда поехать? Нет, не могут. Может ли Зеленский поехать в Луганск и Донецк? Тоже не могут. Давайте организуем переговоры в посольстве Украины в России! Почему нет? Это территория Украины. Давайте приедем, сядем и будем говорить! Это никого ни к чему не обязывает», — указал Килинкаров.