Тбилиси, , 16:59 — REGNUM

Предъявление банкирам, совладельцам АО «ТВС Банк» Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе официального обвинения в легализации незаконных доходов, оппозиция рассматривает как установление в Грузии диктатуры. Соответствующие оценки в связи с сообщением прокуратуры сделали представители как «Национального движения», так и «Европейской Грузии», которые за действиями прокуратуры видят замыслы и указания «неформального» правителя Грузии олигарха Бидзины Иванишвили, а за ним — интересы и замыслы России.

Вслед за Мамукой Хазарадзе, который ранее, после первых заявлений прокуратуры увязал возбужденное против него уголовное дело с судьбой проекта порта Анаклия, оппозиция также повторяет, что дальнейшее расследование этого дела, а тем более привлечение банкиров к ответственности направлено на окончательное погребение этого проекта.

«Это ничто иное, как шаги правительства Грузии, направленные против проекта Анаклия», — заявил представитель «Европейской Грузии» депутат парламента Георгий Канделаки. Он расценил сообщение прокуратуры как очередной агрессивный шаг со стороны нынешней власти и пообещал, что оппозиция сделает все и в парламента и во всех доступных форматах, чтобы «воспрепятствовать этому беззаконию». Депутат подчеркнул, что дело против Хазарадзе и Джапаридзе касалось транзакции, совершенной 12 лет назад, в которой не было пострадавших, и, по его мнению, с самого начала это дело было политическим.

По оценке председателя парламентской фракции «Национальное движение» Романа Гоциридзе, реальный правитель страны Бидзина Иванишвили с целью сохранения своей власти готов пойти на все и вслед за телекомпанией «Рустави 2» теперь решил «похоронить» и проект порта Анаклия. В действиях прокуратуры оппозиционный депутат увидел стремление Иванишвили политически нейтрализовать дуэт Хазарадзе-Джапаридзе и вынудить их отказаться от будущей общественной и политической активности.

В очередной раз сослался на проект порта Анаклия и явившийся в прокуратуру Мамука Хазарадзе, который не исключил, что прокуратура потребует его ареста, а суд выполнит требование прокуратуры. Тем не менее назвал себя законопослушным гражданином и пообещал, что будет приходить на допросы в прокуратуру столько раз, сколько потребуют следственные органы. Обвиняемый в легализации незаконных доходов банкир уверен, что вся государственная машина направлена не против него лично, а против проекта Анаклия.

В ответ на такие обвинения и комментарии представители правительства Грузии заверяют, что дело Хазарадзе и Джапаридзе к проекту глубоководного порта Анаклия никакого отношения не имеет, утверждают, что продолжают поддерживать этот проект и будут всячески способствовать его осуществлению.

Комментируя очередную информацию прокуратуры, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что правительство Грузии не использует прокуратуру в качестве инструмента для давления на бизнес. По ее словам, дело против Хазарадзе и Джапаридзе было начато давно, задолго до того, как те огласили свои планы относительно предстоящей общественно-политической деятельности, поэтому проводить какие-либо параллели здесь было бы неправильно. Она также подчеркнула, что в Грузии все граждане равны перед законом.

Меньше политизируют ситуацию вокруг дела ТВС грузинские эксперты. Одни полагают, что у прокуратуры есть серьезные основания для уголовного преследования нарушивших закон банкиров. Другие же не исключают, что ход уголовному расследованию был дан по требованию зарубежных акционеров банка в Лондоне.

Напомним, что прокуратура Грузии сегодня предъявила банкирам Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе окончательное обвинение в отмывании незаконных доходов на сумму $16 754 000 и намерена обратиться в суд с ходатайством о вынесении обвиняемым меры пресечения. Вменяемое Хазарадзе и Джапаридзе преступление прокуратура квалифицировала согласно статье 194, часть 2-я, подпункт «а» и часть 3-я, подпункт «в» Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, совершенная группой лиц и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), что карается лишением свободы сроком до 12 лет.

Первое заявление о вероятном преступлении, совершенном учредителями и совладельцами долей в АО «ТВС Банк» прокуратура Грузии сделала еще в январе текущего года. Основанием для возбуждения уголовного дела и начала расследования назвала заключение Службы финансового мониторинга, выявившей сомнительную транзакцию, совершенную банкирами в 2008 году на сумму до $17 млн.

Мамука Хазарадзе сразу опроверг эти обвинения и связал их с попыткой отстранения его от проекта строительства порта Анаклия, для которого по его инициативе был создан Консорциум развития Анаклии. Нацбанк и прокуратура потребовали отстранения Хазарадзе и Джапаридзе от должностей председателя и зампредседателя наблюдательного совета банка, что и было сделано.

Позднее, на фоне поддержки банкиров со стороны оппозиции и западных партнеров, акционеры банка в Лондоне приняли решение о восстановлении полномочий Хазарадзе и Джапаридзе. После того, как в связи с событиями 20−21 июня в Тбилиси начались акции протеста, в соцсетях появились информации о том, что эти акции могут финансировать оппозиционные властям бизнесмены.

Позднее сам Хазарадзе опубликовал в соцсетях свое очередное заявление и сообщил, что осенью собирается учредить общественное движение. Отметим, что председатель правящей партии «Грузинская мечта» олигарх Бидзина Иванишвили отреагировал на заявление Хазарадзе достаточно спокойно и отметил, что он лично приветствует вступление в политику новых лиц.

Такая реакция Иванишвили вызвала у некоторых представителей экспертных кругов подозрение, что движение, которое собирается учредить Хазарадзе, может оказаться той (сателлитной) силой, на поддержку которой правящая партия будет рассчитывать в преддверии и после очередных парламентских выборов. Судя по заявлению прокуратуры, планы по учреждению общественного движения и вступлению в политику Мамука Хазарадзе может не осуществить.