Киев, , 02:30 — REGNUM

Привычка приписывать именно своему народу или государству исключительно древнее происхождение тянется из глубины веков. О том, какие несуразные формы это стремление приобретает в своем украинском варианте, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Геракл Цитата из к/ф «Геракл». Реж. Бретт Рэтнер. 2014. США

Когда украинские СМИ, отличающиеся заявкой на интеллект, потешались над заявлениями президента Януковича о путешествиях Геракла по Украине, им нужно было всего лишь выставить своего непопулярного президента невежей. Тем не менее, Янукович был в чем-то прав, ведь именно из древнеэллинских источников известны легенды и про путешествие Геракла к северу от Понта (Черного моря), и даже про происхождение героя Ахиллеса из близлежащих мест, ведь великий Ахиллес был уроженцем острова Левка, ныне носящего имя Змеиный и принадлежащего Украине.

Так что на эти примеры вполне можно было бы опереться хотя бы в культурном плане, но избавившись от Януковича, а заодно и от последних остатков суверенитета, постмайданная Украина бросилась во все тяжкие в политике, экономике и, конечно, историческом мифотворчестве. В коем «украино-персидская война V века до н.э.» — еще не худший пример.

Основная часть легендарной украинской новой истории пишется в жестких создания концепции противостояния двух частей когда-то единого русского народа, западная часть коего пытается противопоставить себя «восточному агрессору». Что из этого получается?

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