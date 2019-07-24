Киев, , 16:57 — REGNUM

Адвокат арестованных в Российской Федерации украинских моряков-нарушителей Николай Полозов заявил, что ему ничего не известно о каких-либо договорённостях по возвращению его клиентов на родину. Соответствующее заявление он сделал в интервью «Общественному ТВ».

По словам Полозова, он в курсе, что переговоры о возможном обмене моряков-нарушителей ведутся, но на какой они стадии и будут ли вообще реализованы на практике — он не знает, так как к переговорам его не подключали.

Напомним, что сегодня уполномоченная по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что якобы уже достигнуты договорённости о том, что арестованные в России украинские моряки вернуться на родину. Якобы уже оформляются последние документы.

«Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас с вчерашнего дня началась новая стадия — ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказал адвокат Полозов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года группа из трех боевых кораблей ВМФ Украины, на борту которых, в том числе, находились сотрудники СБУ, по приказу бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко, вторглась в территориальные воды Российской Федерации с целью прорыва в Азовское море через Керченский пролив.

Украинские корабли были остановлены и обезврежены российскими пограничниками. Все моряки-нарушители и сотрудники СБУ были арестованы, их судят.