Бишкек, , 16:45 — REGNUM

Жители села Ак-Сай, расположенного в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном, утром 24 июля попытались заблокировать автотрассу, ведущую в таджикский анклав «Ворух», пишет «Вечерний Бишкек».

Для этого они принесли доски и привезли камни, с помощью которых перекрыли дорогу.

Сотрудники милиции, проводившие разъяснительные работы после произошедшего здесь 22 июля конфликта между киргизстанцами и таджикистанцами, попросили людей разблокировать трассу.

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Однако, местные жители отказались подчиниться требованиям милиционеров и напали на них, забросав камнями.

Сотрудники правоохранительных органов применили светошумовые гранаты против нападавших. В результате стычки пострадали три милиционера.

В настоящее время ситуация стабильная — автотрасса «Ак-Сай — Ворух» открыта для проезда автотранспортных средств, уточняют в УВД Баткенской области.

ИА REGNUM напоминает, что 22 июля 2019 года на границе Киргизии с Таджикистаном произошел конфликт, переросший в перестрелку. По версии киргизской стороны, он начался с того, что на участке автотрассы Ак-Сай — Ворух жители таджикского села попытались установить флагшток.

Живущие в приграничном селе граждане Киргизии воспрепятствовали этому. В итоге началась массовая драка, участие в которой приняли около 40 киргизстанцев и порядка 50 таджикистанцев. Сначала они забросали друг друга камнями, а затем кто-то из участников конфликта начал стрелять — предположительно, из охотничьего ружья.

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