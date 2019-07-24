Киев, , 16:44 — REGNUM

Замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка провел переговоры с президентом Владимиром Зеленским относительного своего назначения на должность генерального прокурора. Соответствующее заявление Рябошапка сделал 24 июля на брифинге в Киеве.

Вероятность своего назначения на пост главы ГПУ он оценил в 50%

«Наверное, вероятность 50%. Или так, или нет. Во-первых, для этого нужно представление президента, а во-вторых, нужно решение парламента… Я поддерживаю все инициативы президента. Другие кандидатуры мы с президентом не обсуждали», — признался Рябошапка.

По его словам, если он займет пост генпрокурора, то его первоочередными шагами станут кадровые перестановки в ГПУ и реформа прокуратуры.

«Нет значения насколько серьезные есть проблемы. Мы же пришли, чтобы решать эти проблемы. У нас есть огромный мандат доверия от людей именно для того, чтобы решать эти проблемы… У нас есть много идей как можно изменить систему прокуратуры. Возможно, будет какой-то другой кандидат на пост генпрокурора, и он воспользуется моими идеями по преобразованию», — добавил Рябошапка.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура Рябошапки рассматривается на пост глав ГПУ. Он напомнил, что Украине нужен новый генпрокурор. «Я с самого начала говорил, что Рябошапка — крутой специалист, я вижу его одним из претендентов», — сказал Зеленский.