Вашингтон, , 16:33 — REGNUM

Глава Северного командования ВС США и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал ВВС Терренс О'Шонесси на днях выступил в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Об этом сообщает министерство обороны США.

По словам генерала, Соединенные Штаты тратят на противоракетную оборону до 12 миллиардов долларов в год. Однако, по его мнению, следует уделить серьезное внимание защите от крылатых ракет. Генерал отнес угрозу крылатых ракет к одной из самых больших, с которыми сталкиваются США.

Терренс О'Шонесси считает, что чиновники должны сделать акцент на финансирование противоракетной обороны от крылатых ракет. Кроме того, США должны иметь возможность защищать от них более крупные районы. В конечном итоге, речь идет о создании системы защиты от крылатых ракет национального уровня.

Можно предположить, что минобороны США оценило риски от постановки на вооружение российских гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон» морского базирования. Кроме того, Россия активно ведет работу над дозвуковой крылатой ракетой «Буревестник» с ядерной силовой установкой, которая имеет неограниченную дальность полета и способна обходить существующие районы ПРО.