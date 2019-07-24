Ульяновск, , 16:32 — REGNUM

В Ульяновской области, где в 2018 году в региональной столице отменили двуглавую систему муниципального управления, могут упразднить пост премьер-министра. С предложением о совмещении должности обратился к губернатору Ульяновской области Сергею Морозову сегодня, 24 июля, вице-спикер парламента Василий Гвоздев, с которым накануне встречался глава региона.

На сайте Законодательного собрания отмечается, что первый заместитель председателя парламента, глава фракции единороссов Василий Гвоздев выступил с предложением о реформировании системы органов власти для «повышения эффективности работы и сокращения расходов». Он предложил «рассмотреть возможность совмещения должностных обязанностей» губернатора с обязанностями председателя правительства. По его мнению, нужно создать межведомственную рабочую группу, которая займётся разработкой новой структуры исполнительных органов.

Примечательно, что накануне этого заявления Гвоздев встречался с губернатором Сергеем Морозовым. В официальных сообщениях отмечалось, что обсуждались меры поддержки ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны в рамках празднования 75-летия Победы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ульяновске отменили двуглавую систему муниципального самоуправления и объединили должности главы города и главы администрации.