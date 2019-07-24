Киев, , 16:27 — REGNUM

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила о достигнутой между Киевом и Москвой договорённости по освобождению украинских моряков, арестованных в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

«Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине», — приводит её слова «Громадське».

В то же время адвокат моряков Николай Полозов не смог подтвердить эту информацию. Он лишь отметил, что на данный момент ведутся переговоры, но на какой стадии они находятся, ему неизвестно, так как он не принимает участие в этих консультациях.

«Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, оформление документов, нам станет об этом известно, поскольку без присутствия защитников моряки не будут их подписывать», — добавил Полозов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест всем 24 украинским морякам ещё на три месяца — до конца октября. Чуть ранее стало известно, что ФСБ России предъявила украинским морякам обвинения в окончательной редакции по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы, совершённое организованной группой».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на днях заявлял журналистам, что вопрос о возможном обмене украинских моряков затрагивался в ходе телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, однако никаких переговоров на этот счёт Москва и Киев не ведут.