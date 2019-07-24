Рим, , 16:26 — REGNUM

Вице-премьер Италии, лидер «Лиги» Маттео Сальвини не намерен присутствовать в сенате республики, где глава правительства Джузеппе Конте будет отвечать на вопросы членов парламента по так называемому «русскому делу», об этом сам Сальвини заявил в среду, 24 июля, во время трансляции на своей странице в Facebook.

В это же время вице-премьер будет проводить совещание в министерстве внутренних дел — в своем комментарии Сальвини отметил, что зарплату ему платят за исполнение прямых обязанностей, а не за комментарии к «фантазиям» оппозиционеров.

Также вице-премьер в очередной раз опроверг обвинения ряда СМИ и оппозиционной либеральной Демократической партии в получении незаконного финансирования из России.

«Журналисты ищут у меня рубли, йены, бензин, бутылки с водкой. Их не существует. Если мне понадобится посмотреть шпионский фильм, я включу «Джеймса Бонда». Мы никогда не просили и не получали ничьих средств. Демократическая партия неделями ищет у меня рубли, которых нет, называет меня предателем и сыном Путина. Я доволен, все это значит, что мы хорошо работаем», — сказал Сальвини.

При этом вице-премьер отметил, что «иметь хорошие отношения с Россией — в общих интересах» граждан Италии, которые он защищает.

Как сообщалось ранее, СМИ распространили аудиозапись, на которой один из коллег Сальвини по партии, глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии.

Смысл своего предположительного разговора с российскими бизнесменами Савоини, по словам Сальвини, должен объяснить сам. Савоини уже был вызван в прокуратуру, но отказался от дачи показаний на этой стадии процесса. Еще один участник разговора в ресторане «Метрополь» заявил журналистам, что ничего противозаконного в этой беседе не было и политики она не касалась.

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