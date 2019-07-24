Москва, , 16:24 — REGNUM

Новый созыв Верховной Рады Украины демонстрирует тревожную тенденцию в украинской политической жизни, когда у власти оказываются лица, не имеющие никакой внятной стратегии действий и не имеющие политического будущего. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Я вижу в этом процессе очень опасные вещи. Действительно, определённый процесс деградации нашей политической элиты. В парламент проходят люди не только политического прошлого, но у них нет политического будущего. Потому что их риторика, их действия строятся на отрицании, на разрушении, а не созидании и сотворчестве», — заявил Кот.

На этом фоне выделяются только выступления Дмитрия Разумкова, возглавляющего партию Зеленского «Слуга народа» — в последнее время он заметно смягчил риторику, что говорит, скорее всего, о его желании попасть в кресло премьер-министра.

«Интервью Разумкова, который возглавляет партию «Слуга народа» — это интервью очень интересный показатель, на мой взгляд. В нём есть определённая сдержанность позиций, он не старается никого клеймить, он старается обходить острые углы. И когда говорит о Минских соглашениях, то говорит, что их надо выполнять. Говорит о том, что нужен новый нормандский формат, и попытаемся его изменить, если получится», — отметил Кот