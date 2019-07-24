Анкара, 24 июля 2019, 16:23 — REGNUM
Советник главы правящей в Турции партии Справедливости и развития Ясин Актай опроверг слухи о том, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган скончался. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает РИА Новости.
Напомним, слухи о кончине Эрдогана начали распространяться в социальных сетях, затем их подхватили ближневосточные СМИ.
Однако Ясин Актай прямо заявил, что все это ложь и президент Турции не умер — он просто в отпуске.
«Каждый год в это время, как правило, наш президент находится в отпуске. Его отсутствие в этот период создает благоприятный фон для таких спекуляций», — сказал Актай.
Он также добавил, что подоные слухи в арабских социальных сетях распространяет «армия троллей».