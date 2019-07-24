Душанбе, , 16:14 — REGNUM

Новые кадровые перестановки провёл президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 24 июля. На этот раз — в антимонопольной службе страны.

В частности, назначен начальник службы. Им стал Абдулмаджид Муминзод, занимавший должность первого заместителя председателя госкомитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Указами главы государства освобождены от должности первый заместитель начальника антимонопольной службы Назар Одиназода и замначальника службы Абдусамад Саидмуродзода. Оба — «в связи с переходом на другую работу».

Их сменили Дилшод Музаффарзода и Зайдулло Мусозода соответственно.

Напомним, что двумя днями ранее, 22 июля, также указом Эмомали Рахмона был снят с должности начальника антимонопольной службы Икромиддин Вализода. В тот же день президент назначил его исполняющим обязанности председателя района Кушониён Хатлонской области Таджикистана.