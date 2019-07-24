Москва, , 16:12 — REGNUM

В Госдуме для борьбы с борщевиком предлагают присвоить борщевику Сосновского статус карантинного объекта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, соответствующее поручение комитету Госдумы по экологии поддержали депутаты нижней палаты парламента.

Борщевик Сосновского (cc) Ummagumma

Депутаты обеспокоены ростом площадей, захватываемых борщевиком.

Комитет Госдумы по экологии обратится в правительство РФ и РАН с просьбой «рассмотреть возможность разработки и утверждения единых федеральных требований или методических указаний для регионов по борьбе с борщевиком Сосновского, а также рассмотреть возможность присвоить борщевику Сосновского статуса карантинного объекта».

В документе отмечается, ряд регионов выделяет значительные средства своим муниципалитетам для борьбы с борщевиком. В числе таких регионов указали Московскую область, Ленинградскую область, Псковскую, Вологодскую, Новгородскую, Владимирскую, Костромскую, Ивановскую, Тульскую, Смоленскую, Тверскую, Калужскую, Сахалинскую области и Коми.

Ранее Госдума ввела штраф за борщевик — до 500 тыс. рублей.