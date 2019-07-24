Москва, , 16:11 — REGNUM

Россия не вмешивалась и не собирается вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя недавние заявления директора Федерального бюро расследований США Кристофера Рэя.

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«Наша позиция прежняя: никаких оснований для утверждения о том, что Россия пыталась или собирается вмешиваться, как это недавно прозвучало у главы ФБР, нет», — приводит ТАСС слова дипломата.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях на слушаниях в юридическом комитете Сената Конгресса США глава ФБР Кристофер Рей заявил, что, по его мнению, Российская Федерация продолжает активно вмешиваться в избирательные процессы в Соединённых Штатах. По его словам, российские власти якобы настроены на то, чтобы снова и снова пытаться вмешиваться в выборы в США.

Добавим, что это не первые подобные обвинения в адрес России. Ранее в США спецпрокурор Роберт Мюллер потратил почти два года на поиски «российского следа» в президентских выборах в США в 2016 году, однако найти доказательств сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании он так и не нашёл.

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