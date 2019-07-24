Киев, , 15:54 — REGNUM

Бывший президент Украины Пётр Порошенко явился на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), сообщает 24 июля «Украинская правда» со ссылкой на представителя ведомства.

Отмечается, что бывший глава государства прибыл на допрос по делу о возможной легализации средств, а также уклонении от уплаты налогов при продаже предприятия «Ленинская кузница».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко уже вызывали на допрос по этому делу, однако он не явился.

Его адвокаты направили в ГБР документ, в котором указали, что у политика нет возможности явиться на допрос из-за активного участия в избирательной кампании. В свою очередь в ГБР «пошли на встречу» Порошенко и заявили, что вызовут его на допрос после выборов в Верховную раду.

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