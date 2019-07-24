Иерусалим, , 15:56 — REGNUM

Министр энергетики Израиля Юваль Штайнитц заявил о том, что экспорт природного газа в Египет начнется в течение ближайших четырех месяцев, об этом 24 июля сообщает Al Arabia.

Кроме того, чиновник подчеркнул, что в ближайшие недели будет заключена сделка по покупке акций Восточно-Средиземноморской газовой компании, что приведет к укреплению экономического сотрудничества между странами.

Напомним, отношения между Израилем и арабскими странами с самого начала появления еврейского государства оставались напряженными. Однако Египет является исключением в этом вопросе — стороны тесно сотрудничают в ряде направлений, в том числе и по вопросу блокады сектора Газа.

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