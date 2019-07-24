Анкара, , 15:39 — REGNUM

Анкара продолжает усилия в рамках политического урегулирования в Сирии, в ближайшие дни может быть сформирован конституционный комитет САР, завил 24 июля глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы продолжаем усилия в рамках политического урегулирования в Сирии. В ближайшие дни может быть объявлен (список) конституционного комитета Сирии», — сказал он.

При этом, добавил министр, Турция и США не достигли «соглашения в вопросе создания зоны безопасности на севере Сирии и о том, кто её будет контролировать». Также не согласован вопрос «вывода курдских формирований «Сил народной самообороны» с этой территории».

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционного комитета было принято на Конгрессе сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи 30 января 2018 года. Предполагается, что в состав конституционного комитета войдут 150 членов. 50 человек будут представлены Дамаском, 50 — вооруженной оппозицией, еще 50 предложит посланник ООН.

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