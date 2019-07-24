Псков, , 15:34 — REGNUM

Власти Псковской области готовят систему оценки глав муниципалитетов по образцу президентской системы оценки качества работы губернаторского корпуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом сегодня, 24 июля, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с главами муниципальных районов и городских округов.

По его словам, система будет учитывать как положительные, так и отрицательные моменты работы глав муниципалитетов и будет включать в себя от 12 до 20 критериев оценки по главным показателям.

«При отрицательном отношении к работе будут предусмотрены штрафные санкции. При позитивных показателях можно будет рассчитывать на дополнительное финансирование», — пояснил губернатор.

Предлагаемый подход он назвал «адекватным и справедливым».

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области «Каждому по труду — адекватный и справедливый подход, который будет систематизирован и введен на всех уровнях».

Напомним, губернатор Псковской области также пообещал проиндексировать заработные платы муниципальным служащим региона, некоторые из которых зарабатывают меньше минимального уровня оплаты труда (МРОТ). Предполагается, что индексация зарплат муниципальных чиновников составит не менее 13% и произойдёт уже осенью 2019 года: соответствующий законопроект будет внесён на сентябрьскую сессию Псковского областного собрания депутатов.

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