Москва, , 15:27 — REGNUM

Требование ряда кандидатов на выборы в Московскую городскую думу зарегистрировать всех без проверки подписей может быть связано с нежеланием проведения проверки их избирательных документов. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Панфилова 24 июля на заседании ЦИК по итогам встречи с кандидатами на выборы в Мосгордуму.

На заседании ЦИК Панфилова сообщила, что накануне ряд так называемых независимых кандидатов высказали требование зарегистрировать их без проведения проверки подлинности подписей. По мнению Панфиловой, такое требование может быть связано с нежеланием «чтобы прозрачно, открыто проверили, что же у них там на самом деле, а не то, что декларируется с митинговой трибуны и в прессе» и действительно ли подписи реальны, а документы соответствуют требованиям.

При этом, напомнила Панфилова, зарегистрировать кандидатов без проверки документов запрещено законодательными нормами. Отказ же в регистрации независимых кандидатов Панфилова объяснила не желанием власти, а желанием «нашего уважаемого кем-то Навального». При этом глава ЦИК подчеркнула: в комиссии готовы разбираться в спорных ситуациях и привлекать независимых экспертов.

«Мы не ориентируемся ни на какие команды, мы не флюгер», — сказала Панфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Московскую городскую думу назначены на 8 сентября. На данный момент регистрацию прошли 233 кандидата, в том числе 62 самовыдвиженца. Отказ получили 57 кандидатов.