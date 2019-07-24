Усть-Луга, Ленинградская область, , 15:25 — REGNUM

Из порта Усть-Луга отправилось судно, в котором находится первая партия техники, входящая в состав второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф». Эти действия опережают сроки, указанные в контракте на несколько месяцев.

С-400 © ИА REGNUM

Для поставки комплекта в полном составе всего необходимо три судна. Данные суда отправятся в Китай с небольшими временными интервалами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на неназванный военно-дипломатический источник. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству пока не комментирует сообщение ТАСС.

Контракт на поставку в КНР двух полковых комплектов датируется 2014 годом. Первый полковой комплект зенитно-ракетной системы С-400 был поставлен полностью весной 2018 года. За это время китайские военные провели испытания ЗРК, в ходе которых были практически поражены две мишени как аэродинамическая, так и баллистическая. После испытаний в китайской прессе появились очень хорошие отзывы о характеристиках данного комплекса.

Кстати, поставка ЗРК С-400 послужила одной из причин введения санкций США против Китая в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Американские санкции были введены в сентябре 2018 года против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая и его руководителя Ли Шанфу.

ИА REGNUM недавно сообщало о намерении оборонных ведомств России и Китая заключить соглашение о военном сотрудничестве.