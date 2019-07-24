Москва, 24 июля 2019, 15:25 — REGNUM
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на должность заместителя руководителя департамента жилищно коммунального хозяйства столицы Николая Виноградова. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
«Принять Виноградова Николая Николаевича на государственную гражданскую службу Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы», — сказано в тексте документа.
Контракт с новым замглавы департамента рассчитан на пять лет, однако ограничен сроком полномочий мэра столицы.
Как сообщало ИА REGNUM, подстанцию скорой медицинской помощи на северо-востоке столицы введут в эксплуатацию до конца 2019 года.
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