Минск, , 15:17 — REGNUM

Спустя год после расширения безвизового режима до 30 дней для иностранцев, прилетающих через минский аэропорт, власти Белоруссии отрапортовали о росте въездного туризма. Согласно официальной статистике, с 24 июля 2018 года по 24 июля 2019 года постсоветскую республику посетили почти 137 тысяч туристов.

Для граждан России и других стран СНГ дорогая и сложная в получении белорусская виза не требуется. Из въехавших по безвизовому режиму сроком на 30 дней иностранцев — в том числе болельщиков II Евроигр, большая часть устремилась в западный регион Белоруссии: на Гродненскую область пришлось более 65 въехавших по «безвизу».

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Большие надежды МИД Белоруссии связывал с въездом туристов на II Евроигры. Госпогранкомитет республики отчитался о въезде по билету болельщика о примерно 5 тысячах иностранцев, тогда как госорганизации отчитались о продаже более 20 тысяч билетов за рубеж и въезде на игры более 250 тысяч иностранцев. При этом численность въехавших в период Евроигр спортсменов, хасидов и прочих категорий не уточнялась. По сообщения СМИ, иностранцам продано лишь 10−15% билетов, а большая их часть роздана бесплатно через государственные организации.

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