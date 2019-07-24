Додома, , 15:29 — REGNUM

Правящая «Революционная партия Танзании» (ССМ) предупредила руководителей подразделений и рядовых членов партии о том, что примет строгие меры в отношении всех, кто будет нарушать дисциплину и оскорблять президента страны Джона Магуфули. Эксперты обеспокоены внутренним конфликтом, назревающим в рядах партии, передает Deutsche Welle Swahili.

О нарушениях дисциплины рассказал генеральный секретарь партии Башир Алли во время запуска проектов ССМ в городе Додома.

Он сообщил о «странном» поведении некоторых членов партии, которые оскорбляют и унижают президента Магуфули, не принимая во внимание то, какие усилия он и правящая партия прикладывают для развития страны. Алли подчеркнул, что в партии не закроют глаза на «предательство и оскорбления», подчеркнув, однако, что в ССМ нет раскола, существуют лишь немногочисленные элементы, которые «не желают Танзании добра». Он не назвал конкретных имен нарушителей дисциплины.