Москва, , 15:07 — REGNUM

Ультраправые на Украине сохранят своё влияние на принятие государственных решений и при новом созыве Верховной Рады. Об этом заявил заявил лидер общественного движения русских украинцев «Парус» Юрий Кот в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Когда вы говорите, что неонаци якобы не прошли, это не совсем правда. Сила неонацистов украинских была не в парламенте, а в улице. Они на улице как были, так и остались», — заявил Кот.

«Второе. В парламент прошли такие же неонацисты — может быть, более интеллектуально одарённые, которым хватает мозгов скрывать и свои настроения не выпячивать. Им хватает мозгов, чтобы не выпячивать свою внутреннюю суть», — подчеркнул он.

При этом, по его мнению, 20−40 депутатов, настроенных против проведения голосования, будет вполне достаточно, чтобы сорвать любую конструктивную работу Верховной Рады.

«Дело в том, что у них есть блокирующий пакет в лице партии Порошенко и Вокарчука в парламенте. И в том числе улица как была, так и осталась. Блокирующая трибуна, чтобы не проводить никакого голосования», — добавил Кот.