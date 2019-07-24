Хартум, , 15:06 — REGNUM

Вооруженные силы Судана арестовали нескольких высокопоставленных военных, планировавших государственный переворот в стране, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.

«Кампания по аресту включала в себя задержание двух бывших военных лидеров страны» , — отметил источник, не раскрыв подробности произошедшей спецоперации.

Напомним, 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого от власти был отстранен президент станы Омар аль-Башир. В настоящее время власть в государстве принадлежит переходному Военному совету.

В стране продолжаются массовые акции протеста — митингующие требуют от правительства передать власть в руки гражданской оппозиции.

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