Хартум, 24 июля 2019, 15:06 — REGNUM
Вооруженные силы Судана арестовали нескольких высокопоставленных военных, планировавших государственный переворот в стране, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi со ссылкой на источник.
Напомним, 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот, в результате которого от власти был отстранен президент станы Омар аль-Башир. В настоящее время власть в государстве принадлежит переходному Военному совету.
В стране продолжаются массовые акции протеста — митингующие требуют от правительства передать власть в руки гражданской оппозиции.
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