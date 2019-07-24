Киев, , 14:59 — REGNUM

Бывший председатель украинской парламентской фракции «Партия регионов» Александр Ефремов вышел из следственного изолятора в Старобельске Луганской области, сообщает 24 июля ТСН.

«Ефремов вышел из СИЗО около 8 утра. Никаких вещей в руках не нес. Его встретил адвокат Евгений Солодко», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Ефремов был задержан в 2015 году в киевском аэропорту «Борисполь», откуда он, по данным генпрокуратуры, пытался вылететь в Австрию.

Ефремова обвинили в посягательстве на территориальную целостность Украины. Кроме того, он обвиняется в пособничестве ополченцам Луганской Народной Республики в 2014 году. 22 июля 2019 года Киевский апелляционный суд освободил Ефремова из-под стражи и отправил под домашний арест.

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