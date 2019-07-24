Анкара, 24 июля 2019, 15:00 — REGNUM
Министр иностранных дел Малайзии Саифуддин Абдуллах прибыл в Турцию для переговоров со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.
Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимные интерес. Чавушоглу отметил, что между государствами сложились великолепные отношения.
Напомним, Турция проводит активную политику по укреплению взаимоотношений со странами Африки, а также Юго-Восточной Азии.
Читайте ранее в этом сюжете: Турция: мы не дистанцируемся ни от Запада, ни от любой другой стороны