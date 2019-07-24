Анкара, , 15:00 — REGNUM

Министр иностранных дел Малайзии Саифуддин Абдуллах прибыл в Турцию для переговоров со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу, об этом 24 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимные интерес. Чавушоглу отметил, что между государствами сложились великолепные отношения.

«Сотрудничество в области оборонной промышленности придаст новый импульс нашему экономическому сотрудничеству» , — отметил Чавушоглу на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, Турция проводит активную политику по укреплению взаимоотношений со странами Африки, а также Юго-Восточной Азии.

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