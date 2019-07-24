Варшава, , 14:53 — REGNUM

По данным Высшей контрольной палаты Польши, в 2018 году в вооружённых силах республики были трудоустроены 147 259 человек с учётом гражданских служащих, но без военной разведки. Из них профессиональных солдат — 104 946 человек. Недобор составляет 5 688 человек. Об этом сообщает газета Rztcpospolita.

Недобор ощущается также среди гражданских служащих вооружённых сил, в войсках территориальной обороны и в национальном резерве.

При этом министр обороны Мариуш Блащак оптимистично заявляет, что в будущем в армии будет 200 тысяч человек, из них 150 тысяч — профессиональные военные. Когда конкретно — он не уточнил. Министр пояснил, что для выхода на пенсию военным не надо ждать возраста 55 лет, — достаточно 25 лет выслуги.

По словам министра, денежное довольствие в армии в 2019 году было повышено, и сейчас средняя зарплата там составляет 5 530 злотых (около 1400 долларов).

По мнению бывшего профессионального военного Павла Шрамки из незарегистрированной правой политической партии Kukiz ' 15, непопулярность военной службы связана не с материальными причинами, а с проблемами в карьерном росте.

Бывший заместитель министра обороны Ромуальд Шереметьев заметил, что польские политики не знают, сколько солдат им нужно, так как «у нас нет оборонной стратегии».

Для решения проблем с комплектацией армии министерство обороны Польши запустило акцию «Стань солдатом республики». Мобильные команды вербовщиков ищут добровольцев зимой на лыжных курортах, а летом — на море.

Польская армия отказалась от призывного метода комплектации в 2008 году.