Екатеринбург, , 14:59 — REGNUM

На Среднем Урале активизировался способ мошенничества с использованием фальшивых долговых квитанций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили в пресс-службе свердловском управлении ФНС РФ.

С ничего не подозревающих свердловчан требует выплатить налоговые долги и пеню.

В ведомстве сообщают, что в фальшивках указан номер счёта, открытый в одном из популярных коммерческих банков. На это и нужно обратить внимание — счёт для выплат налоговых долгов и пени не может быть открыт в таких банках и находится полностью в распоряжении управления ФНС.

Налоговики напоминают, что свою задолженность можно проверить на официальном сайте службы или же по телефону региональных налоговых органов.

Напомним, в феврале 2019 года на Среднем Урале активизировались лже-приставы. Под видом сотрудников УФССП порой орудуют мошенники.

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