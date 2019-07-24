Барнаул, , 14:48 — REGNUM

Алтайский врач высшей категории, кандидат медицинских наук и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») поддерживает инициативу своих старших коллег в Госдуме РФ, предложивших отменить письменное согласие на вмешательство врачей скорой помощи. Он тоже полагает, что такая мера позволит сэкономить драгоценное время на спасение жизней пациентов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM предложение главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, он пояснил:

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«С такой инициативой нельзя не согласиться. В настоящее время любое обращение за медицинской помощью связано с необходимостью получения письменного информированного согласия пациента. Его отсутствие считается весомым нарушением и заметно ухудшает перспективы врача, к примеру, в случае следственных действий. Между тем эта процедура вызывает заметное раздражение у врачей и непонимание у самих пациентов, которые расписываются, даже не знакомясь с содержанием документа.

Так что в реальности на оформление информированного согласия уходит около 1 минуты. Но и это является немалым временем, если речь идет об экстренной помощи. Это неправильно и противоречит всякому смыслу. Мнение коллеги можно только, безусловно, поддержать». Павел Шумихин

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение считать сам факт вызова скорой помощи автоматическим согласием на медицинское вмешательство озвучил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Народный избранник напомнил, что в настоящий момент врачи скорой не могут оказывать помощь людям без сознания и детям без согласия родителей и законных представителей.