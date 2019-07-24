Киев, , 14:46 — REGNUM

Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко дал понять, что кандидатура на пост нового премьер-министра страны будет определенной неожиданностью для общественности.

По его словам, те кандидатуры, который сейчас обсуждается в медиапространстве Украины — это просто «навязанная повестка дня».

«Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве», — заявил Устенко сегодня, 24 июля, в комментарии «Радио свобода».

ИА REGNUMнапоминает, что в день выборов Зеленский заявил, что уже ведет консультации с претендентами на кресло премьер-министра. По его словам, новым главой правительства Украины должен стать профессиональный экономист, «гуру экономики», который до этого не занимал должностей в украинской власти и далек от всех основных политических сил страны.

22 июля многие медиа и эксперты, ссылаясь на источники в лагере Зеленского, сообщили, что главным претендентом на пост премьера является нынешний представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован. Впрочем, по некоторым данным, по пост премьера претендует и сам Олег Устенко, а также глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев и секретарь Совнацбеза Александр Данилюк.

Партия «Слуга народа» монопольно формирует коалицию в новой Раде и без консультаций и торгов с другими политическими силами может назначить новое правительства страны.