Киев, , 14:31 — REGNUM

На сессии горсовета Харькова сегодня, 24 июля, произошла словесная перепалка между мэром города Геннадием Кернесом и депутатом горсовета Игорем Черняком, близким к партии Михаила Саакашвили.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Черняк, в частности, обвинил мэра в масштабных переплатах при покупке и установке лавочек в скверах и парках Харькова, передает корреспондент ИА REGNUM

«Мы много делаем для людей хорошего и красивого, а Черняк на сессии говорит, что мы «тупые» и «бандиты». Я наслушался предвыборной агитации вместе с вашим патроном Саакашвили, который не только некультурный человек, но еще и дурковатый немного. Поэтому я посмотрю на ваши вопросы, дам соответствующие распоряжения и на всё отвечу», — так отреагировал Кернес, отдельно попросив депутата передать сказанное лично Саакашвили.

Отметим, что на сессии присутствуют представители миссии ОБСЕ на Украине, представители Харьковского областного совета, члены исполнительного комитета горсовета, директора департаментов, руководители райадминистраций, представители общественности и СМИ. Для работы сессии зарегистрировалось 69 депутатов. В повестку дня включено 10 вопросов, касающихся функционирования городской инфраструктуры.

ИА REGNUMнапоминает, что на парламентских выборах 21 июля партия Саакашвили «Движение новых сил» получила всего лишь 0,46% голосов избирателей. При президенте Порошенко экс-глава Грузии некоторое время занимал должность губернатора Одесской области, но потом рассорился с главой Украины и был вынужден покинуть страну.