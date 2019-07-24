Киев, , 14:20 — REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко может лишиться кресла градоначальника. На увольнении руководителя Киевской городской государственной администрации настаивает глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан. Соответствующее требование он уже направил в правительство Украины. Об этом сообщил шеф-редактор издания «Обозреватель» Орест Сохар на своей странице в Facebook.

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Как следует из документа, основанием для увольнения Кличко с занимаемой должности является то, что со сменой главы страны нужно менять чиновников и мэров.

«В случае избрания нового президента главы местных госадминистраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых», — говорится в документе.

Напомним, ещё после первого тура голосования на выборах президента Украины, который состоялся 21 апреля, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что новоизбранный глава государства не сможет уволить его с занимаемого поста, поскольку он не является чиновником. Сделать это, по словам градоначальника, могут только «киевляне, которые выбрали и доверили ему столицу».

Как сообщало ИА REGNUM, Государственное бюро расследований Украины (ГБР) в рамках уголовного дела о земельных махинациях вызвало на допрос мэра Киева Виталия Кличко. По данным издания «Страна.ua», Кличко вменяется в вину то, что он от имени города подписал договор аренды земельного участка с ООО «Роялти Тетрабуд» при отсутствии правового основания и получил от этой сделки незаконную материальную выгоду.

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