Киев, , 14:18 — REGNUM

Нынешнее правительство Украины, которое возглавляет Владимир Гройсман, сложит полномочия только в день первого заседания Верховной рады нового созыва.

Владимир Гройсман Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сам Гройсман заявил сегодня, 24 июля, на очередном заседании Кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM

«Наше правительство, как и премьер-министр, — мы сложим свои полномочия перед новоизбранной Верховной Радой — на первом заседании», — заявил Гройсман.

Он не сказал, когда именно это может произойти, но выразил надежду, что это будет как можно быстрее.

Гройсман также пообещал, что его правительство обеспечит нормальную жизнедеятельность страны до формирования нового состава Кабмина. Кроме того, отметил он, сейчас формируются материалы — для эффективной передачи власти.

ИА REGNUMнапоминает, что накануне в одном из телеинтервью Гройсман заявил, что следующим премьер-министром Украины может стать нынешний глава «Нафтогаза» Андрей Коболев или секретарь Совнацбеза Украины Александр Данилюк, или же лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

В лагере президента Зеленского пока не озвучивали дату начала работы новой Рады, но подчеркивали, что август будет рабочим месяцем, с тем, чтобы к сентябрю власть уже перезагрузилась.

На выборах 21 июля партия Гройсмана «Украинская стратегия» получила около 2,4% голосов, что не позволяет ей пройти в Раду, но дает право на государственное финансирование политической силы в следующие 5 лет.