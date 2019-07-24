Курган, , 14:01 — REGNUM

В Курганской области избирательная комиссия 24 июля завершила регистрацию кандидатов на пост губернатора региона. В бюллетене будет четыре фамилии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме.

Претендентами представлено достаточное количество достоверных подписей. Всем четырём вручены удостоверения кандидатов в губернаторы Зауралья. Это директор института экономики и права Курганского госуниверситета Татьяна Майборода, глава региона Вадим Шумков, депутат думы Курганской области Юрий Ярушин и депутат гордумы Кургана Яков Сидоров.

Выборы губернатора Курганской области намечены на 8 сентября 2019 года.

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