Киев, , 13:46 — REGNUM

В плане массовых настроений то, что сейчас происходит на Украине — и есть настоящий «антимайдан», заявил сегодня, 24 июля, политолог Алексей Блюминов, комментируя итоги голосования на выборах в Верховную раду Украины нового созыва.

Эксперт подчеркнул, что по сути на Украине происходит совершенно безыдейная, реальная обывательская контрреволюция.

«То есть массовая реакция здорового и ранее молчаливого обывательского большинства на безумие потерявших берега и решивших, что им море по колено революционеров… Почему-то вообразивших, что могут с легкостью приносить конкретные интересы и маленькие жизненные радости обывателя в жертву собственным идейным химерам», — подчеркнул эксперт.

Блюминов отмечает, что этот «антимайдан» — не за Россию и не против НАТО или ЕС, а за то, чтобы борьба «за все хорошее» не мешала обычным людям жить.

Также политолог отмечает, что в настоящий момент обывательской массе на Украине «плевать» на внешнеполитические категории, слишком уж люди озабочены внутренней повесткой.

«Россия тут больше не продается. Причем, не только как враг, о чем свидетельствует результат Порошенко, но и как «земля обетованная», — резюмировал эксперт, заключив в итоге, что нормализовать отношения с Москвой необходимо.

«Соседей и место на карте не выбирают. И людям нужно нормально жить, учиться, ездить и торговать, а не переплевываться друг с дружкой через выстроенный яценюками забор», — подчеркнул в своем комментарии Блюминов.

ИА REGNUMнапоминает, что по состоянию на 24 июля Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99,43% электронных протоколов по итогам голосования в многомандатном общегосударственном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов. Победу с большим преимуществом над конкурентами одерживает партия Зеленского «Слуга народа».