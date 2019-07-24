Челябинск, , 13:44 — REGNUM

В Челябинской области стартовал приём заявлений от граждан о голосовании на выборах губернатора по месту нахождения. Он продлится до 7 сентября.

С 24 июля по 4 сентября граждане, которые 8 сентября не будут находиться по месту своей регистрации, смогут подать заявление о голосовании по месту нахождения (в пределах региона) на едином портале госуслуг, в любом МФЦ, а также в территориальных комиссиях. А с 28 августа по 7 сентября — в участковой избирательной комиссии.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. Жители региона изберут губернатора, также в ряде территорий, в том числе в Челябинске, запланированы местные выборы.