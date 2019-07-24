Сеул, , 13:37 — REGNUM

Российская сторона не приносила извинений Южной Корее за инцидент с полётами военных самолётов ВКС России в небе над Японским морем. Об этом сегодня, 24 июля, заявил пресс-атташе посольства России в Республике Корея (РК) Дмитрий Банников.

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«Мы видели сообщения в СМИ РК, в которых цитируются слова, якобы сказанные исполняющим обязанности военного атташе. Мы обратили внимание на эти сообщения», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

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«Российская сторона официальных извинений не приносила», — подчеркнул Банников, добавив, что информация, распространённая южнокорейскими СМИ, «не соответствует действительности».

Напомним, ранее сегодня, 24 июля, в южнокорейской прессе появились сообщения о том, что накануне и. о. военного атташе посольства РФ якобы принёс извинения за инцидент с российскими самолётами над Японским морем.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила, что самолёты ВКС России нарушили воздушное пространство республики. Позднее в этот день военному атташе Южной Кореи была вручена официальная нота по факту «неправомерных и несущих опасность действий пилотов южнокорейских ВВС».

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