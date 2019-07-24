Москва, , 13:36 — REGNUM

Законопроект, упрощающий идентификацию отправителей почтовых переводов, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по финрынку Анатолием Аксаковым («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля.

Предлагается предоставить «Почте России» возможность проведения упрощенной идентификации клиентов — физлиц, которые осуществляют или получают почтовые переводы денежных средств на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей.

При проведении идентификации в отношении клиентов будут устанавливаться сведения о фамилии, имени и отчестве, серии и номере паспорта, — указание этих данных и так обязательно при заполнении бланка почтового перевода. Но при упрощенной идентификации не устанавливаются данные об адресе места жительства (регистрации) или адресе места пребывания.

Законопроект вносится для дальнейшего развития данного вида услуг почтовой связи, в том числе путем внедрения цифровых продуктов и сервисов, а также позволит снизить затраты организаций федеральной почтовой связи, отмечают парламентарии.