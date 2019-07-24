Киев, , 13:27 — REGNUM

Партия «Слуга народа» в ближайшее время будет транслировать исключительно риторику «за все хорошее, против всего плохого», вплоть до внеочередных местных выборов, заявил сегодня, 24 июля, украинский политолог Андрей Манчук, комментируя результаты внеочередных выборов в парламент Украины.

По мнению политолога, на местных выборах Зеленский тоже хочет взять почти все места, передает корреспондент ИА REGNUM

«А потом возьмется за проведение энергичных эффективных реформ, от которых все взвоют. Что-то типа: «нам нужно покрепче затянуть пояса, и лучше на вашей шее»», — прогнозирует эксперт.

Отдельно Манчук отметил попадание в Раду следующего созыва председателя партии «Голос» Святослава Вакарчука, заявив, что это самая правая политсила нового парламента, «помесь упоротых в доску националистов и неолиберальных грантоедов».

«Она будет помогать Зеленскому с этой политикой — вместе с издыхающей «Батькивщиной»… И фракция Порошенко — или то, что останется от нее к тому времени — тоже будет помогать, никуда не денется. В конце-концов, курс у Петра Алексеевича и так был примерно тем же. В общем, все будут работать дружной командой», — отмечает он.

Что же касается урегулирования конфликта в Донбассе, эксперт считает, что ситуацию будут решать «глобальные акулы».

«Единственное, что «Голос», как самая милитаристская партия, будет еще активней саботировать наступление мира, если попадет в коалицию», — резюмировал Манчук.

ИА REGNUMнапоминает, что к 24 июля ЦИК Украины практически закончил предварительный подсчет голосов на выборах в парламент, состоявшихся 21 июля. Президентская партия «Голос народа» получает в новой Раде 254 депутатских мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 43, «Батькивщина» Юлии Тимошенко — 26, «Европейская солидарность» Порошенко — 25 и партия «Голос» — 20. Другим партиям достанется 10 мест в парламенте, еще 46 мандатов получают самовыдвиженцы.

При этом сохраняется интрига относительно местных выборов. По закону они должны пройти только в 2020 году, и в партии Зеленского уже заявили, что настроены не форсировать это событие, но при этом дали понять, что все зависит от лояльности местных элит новому руководству страны.