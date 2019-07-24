Волгоград, , 13:12 — REGNUM

Андрей Бочаров стал первым зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Волгоградской области. Решение принято на заседании избирательной комиссии Волгоградской области 24 июля, сообщили ИА REGNUM в избиркоме.

Бочаров представил в комиссию 239 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований Волгоградской области, в том числе — 53 подписи депутатов представительных органов 37 муниципальных районов и городских округов. Все они по результатам проверки признаны достоверными.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября. Ранее для участия в них было выдвинуто восемь кандидатов: кроме врио губернатора Бочарова («Единая Россия»), это депутат Волгоградской областной думы Алексей Буров (КПРФ), директор Казачьего кадетского корпуса им. Недорубова Эдуард Давыдовский («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Виктор Левчук («Партия ветеранов России», является председателем реготделения), руководитель проектов в ООО «Аурум» Дмитрий Любитенко («Яблоко»), председатель Волгоградской облорганизации Горно-металлургического профсоюза России Сергей Полещук («Справедливая Россия»), индивидуальный предприниматель Владимир Поляков («Национальный курс») и депутат Котовской районной думы Волгоградской области Владимир Рублев (ЛДПР). Для регистрации кандидаты должны представить не менее 228 и не более 239 подписей муниципальных депутатов и избранных на выборах глав.

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