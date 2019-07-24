Рига, , 13:12 — REGNUM

Министр внутренних дел Латвии Сандиса Гиргена навлёк на себя жёсткую критику со стороны министра юстиции страны Яниса Борданса. Поводом для такой резкой реакции со стороны главы ведомства стало посещение руководителем латвийского МВД концерта российского исполнителя Григория Лепса, который состоялся в Юрмале. Об этом 24 июля сообщает издание Jauns.lv.

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Глава Минюста отметил, что Лепс «близок к президенту России Владимиру Путину и российским криминальным кругам». Борданс считает, что МВД Латвии должно было обеспечить внесение музыканта в чёрный список, чтобы закрыть ему доступ в страну, как это сделано в Литве и США.«Это просто вопиюще. Министр внутренних дел сидел на первом ряду и тем самым унижал латвийское государство», — заявил Борданс.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2019 года власти Литвы включили российского певца Григория Лепса в список нежелательных лиц. Как лицу, находящемуся под санкциями, Лепсу запрещён въезд на территорию Литвы. Власти страны инкриминируют исполнителю связи с «криминальным миром». Ранее Григорию Лепсу был запрещён въезд в США, на Украину и в Израиль.

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